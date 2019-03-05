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Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

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15:42   5 Марта 2019
Россия

Люблинский суд в Москве эвакуировали после звонка о «минировании»

Люблинский суд в Москве эвакуировали после звонка о «минировании»

Анонимное сообщение об угрозе взрыва стало причиной эвакуации Люблинского районного суда в Москве, из которого на время проверки вывели не менее 60 сотрудников и посетителей.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя столичных экстренных служб.

«Из Люблинского районного суда на улице Марьинский Парк после анонимного сообщения с угрозой взрыва выведено 60 человек», - говорится в сообщении.

Ранее во вторник, также после  сообщений о «минировании», были эвакуированы два бизнес-центра: в центре Москвы «Фабрика Станиславского», из которого вывели порядка ста человек, и на Варшавском шоссе «Даниловская мануфактура». В ходе проведенных по этим адресам проверок опасных предметов обнаружено не было.

Напомним: после волны анонимных сообщений минировании, которая прокатилась по 75 российским регионам в первой половине 2018 года, в одной только Москве было возбуждено 170 уголовных дел по статье «заведомо ложное сообщение о террористическом акте».

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Автор: Александр Люблинский
#москва #эвакуация #минирование #люблинскийрайсуд

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