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15:34   5 Марта 2019
Россия

Васильева: Школы для проекта РАН отобрали с учетом рейтинга

Васильева: Школы для проекта РАН отобрали с учетом рейтинга

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во вторник, 5 марта, в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти в сфере образования Дальневосточного федерального округа по вопросам реализации национального проекта «Образование» рассказала, как РАН отбирала школы для одаренных детей.

По ее словам, Российская академия наук отбирала школы с учетом рейтинга, местоположения и близости к научным институтам. Цель — создать в регионах возможность для роста молодых ученых.

«Нам ежегодно нужно примерно десять тысяч молодых ученых», — подчеркнула Васильева.

Васильева: Школы для проекта РАН отобрали с учетом рейтинга

Выпускники таких школ продолжат исследования в регионе, где обучались. Министр уточнила, что дети, которые обучались в школах еще до получения статуса базовых, продолжат обучение вне зависимости от степени одаренности. Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что в регионе три школы получили статус базовых.

«Две школы в Хабаровске — математический лицей и пятая гимназия, а также первый лицей в Комсомольске-на-Амуре», — сказала Кузнецова.

РАН и Минпросвещения предложили передать около сотни ведущих школ из муниципального подчинения в региональное. Областные министерства образования проследят за такими школам, которые станут базовыми для российской науки и подготовят одаренных детей к дальнейшей карьере исследователей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #ран #школы #васильева

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