Заместитель главы Кибернетического командования США (US Cyber Command) генерал-лейтенант Винсент Стюарт уходит в отставку в следующем месяце. По данным источника Федерального агентства новостей, Стюарт покидает пост после провальной попытки атаки на ФАН.

Издание The Politico назвало отставку второго человека в организации критичной: споры о том, кто должен занять место Стюарта могут затянуться. И это на фоне объявленной Пентагоном войны «иностранным хакерам» и предполагаемым вмешательством России, Китая и Ирана в дела США, особенно перед президентскими выборами 2020 года.

The Politico напоминает, что администрация президента Трампа и конгресс раскритиковали US Cyber Command после неудачной попытки парализовать сайт ФАН и его «дочки» — USA Really в минувшем ноябре.

Кибервоины рапортовали о блокировке российских СМИ 6 ноября 2018 года, однако, спустя некоторое время даже в американской прессе появились опровержения. Издание ZDNet назвало операцию «провальной» и «пустой тратой средств налогоплательщиков США», поскольку ФАН и USA Really ни на минуту не прекращали работы.

По информации источника ФАН, отставка Винсента Стюарта, связана именно с этой провальной атакой на ФАН и USA Really. Ее мог провести если не любой школьник, то уж точно любой студент.

Гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев считает, что отставка Стюарта логична и ожидаема, но в идеале нужно было уволить все руководство подразделения Пентагона.

«Рассылка вирусов от US Cyber Command нас не напугала и не удивила, наши службы IT-безопасности успешно справляются со всеми подобными угрозами. Но вот, что удивило — это факт миллиардных затрат Пентагона на подобные преступные действия», — отметил Зубарев.

Гендиректор ФАН отметил, что то бюджет киберкомандования США еще в 2014 году оценивался в 45 миллиардов долларов. Сегодня он гораздо выше, и все это — деньги налогоплательщиков США, потраченные впустую.