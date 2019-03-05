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16:15   5 Марта 2019
Весь мир

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Заместитель главы Кибернетического командования США (US Cyber Command) генерал-лейтенант Винсент Стюарт уходит в отставку в следующем месяце. По данным источника Федерального агентства новостей, Стюарт покидает пост после провальной попытки атаки на ФАН.

Издание The Politico назвало отставку второго человека в организации критичной: споры о том, кто должен занять место Стюарта могут затянуться. И это на фоне объявленной  Пентагоном войны «иностранным хакерам» и предполагаемым вмешательством России, Китая и Ирана в дела США, особенно перед президентскими выборами 2020 года. 

The Politico напоминает, что администрация президента Трампа и конгресс раскритиковали US Cyber Command после неудачной попытки парализовать сайт ФАН и его «дочки» — USA Really в минувшем ноябре.

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Кибервоины рапортовали о блокировке российских СМИ 6 ноября 2018 года, однако, спустя некоторое время даже в американской прессе появились опровержения. Издание ZDNet назвало операцию «провальной» и «пустой тратой средств налогоплательщиков США», поскольку ФАН и USA Really ни на минуту не прекращали работы.

По информации источника ФАН, отставка Винсента Стюарта, связана именно с этой провальной атакой на ФАН и USA Really. Ее мог провести если не любой школьник, то уж точно любой студент.

Гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев считает, что отставка Стюарта логична и ожидаема, но в идеале нужно было уволить все руководство подразделения Пентагона.

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

«Рассылка вирусов от US Cyber Command нас не напугала и не удивила, наши службы IT-безопасности успешно справляются со всеми подобными угрозами. Но вот, что удивило — это факт миллиардных затрат Пентагона на подобные преступные действия», — отметил Зубарев.

Гендиректор ФАН отметил, что то бюджет киберкомандования США еще в 2014 году оценивался в 45 миллиардов долларов. Сегодня он гораздо выше, и все это — деньги налогоплательщиков США, потраченные впустую.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #пентагон #политика #весь мир #кибератака

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