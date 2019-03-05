КНДР перевела ядерный реактор в Йонбене в спящий режим

Северная Корея с конца 2018 года не использует ядерный реактор в исследовательском центре в Йонбене. Такие данные принесла разведка Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

Во вторник состоялось заседание Комитета по разведке, на котором был представлен отчет Национальной разведслужбы (НРС) страны.

Реактор остановлен с конца 2018 года и нет никаких признаков подготовки к возобновлению его работы. Нет следов активности и на ядерном полигоне в уезде Пхунгери, здания которого взорвали в мае 2018 года.

В НРС заявили, что разведчики вместе с американскими представителями постоянно мониторят ситуацию на ядерных объектах, в частности на тех, на уничтожении которых настаивал лидер США Дональд Трамп.

Во время саммита в Ханое 27-28 февраля Ким Чен Ын предложил Трампу ликвидировать комплекс в Йонбене в обмен на частичную отмену санкций против Пхеньяна. Трамп отверг это предложение, потребовав уничтожить другие объекты.