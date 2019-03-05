Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
15:18   5 Марта 2019
Россия

Медведев заявил, что Россия готова принимать современные визовые решения

Медведев заявил, что Россия готова принимать современные визовые решения

Россия готова идти на самые современные решения по предоставлению виз, в том числе и на введение электронных. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе туристического бизнес-форума, проходящего в болгарском городе София.

Также глава правительства отметил, что в настоящее время в России реализуется крупный проект по международной кооперации и экспорту, предусматривающий работу по упрощению визового режима для граждан других стран, желающих отдохнуть в России.

«Этим действительно нужно заниматься. Это сложная задача», — добавил глава Кабмина РФ.

Он подчеркнул, что в случае туристического обмена с Евросоюзом в какой-то момент Россия на этом пути находилась, но потом это все «в силу известных причин заглохло».

«И ничего выдающегося не происходит», — добавил Медведев.

Он также отметил, что положительное туристическое общение без нормальных способов въезда и выезда, включая электронные визы, никак не может существовать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #медведев #туризм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...