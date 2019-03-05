Медведев заявил, что Россия готова принимать современные визовые решения

Россия готова идти на самые современные решения по предоставлению виз, в том числе и на введение электронных. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе туристического бизнес-форума, проходящего в болгарском городе София.

Также глава правительства отметил, что в настоящее время в России реализуется крупный проект по международной кооперации и экспорту, предусматривающий работу по упрощению визового режима для граждан других стран, желающих отдохнуть в России.

«Этим действительно нужно заниматься. Это сложная задача», — добавил глава Кабмина РФ.

Он подчеркнул, что в случае туристического обмена с Евросоюзом в какой-то момент Россия на этом пути находилась, но потом это все «в силу известных причин заглохло».

«И ничего выдающегося не происходит», — добавил Медведев.

Он также отметил, что положительное туристическое общение без нормальных способов въезда и выезда, включая электронные визы, никак не может существовать.