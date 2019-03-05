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14:55   5 Марта 2019
Россия

РСТ хочет выдавать электронные визы иностранцам при покупке тура

РСТ хочет выдавать электронные визы иностранцам при покупке тура

Глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько предложил главе министерства экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой упростить процедуру оформления российских виз иностранцам, которые посещают страну по линии зарегистрированных в едином федеральном реестре туристических операторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.

«В этом случае туроператор, помимо реестрового номера, может предоставить в Ростуризм, консульскую службу и органы миграционного контроля маршрутный лист с указанием паспортных данных туриста, мест и сроков предполагаемого проживания и пунктов пересечения границы», — объяснила Тюрина.

Она добавила, что срок пребывания иностранного туриста в России по электронной визе — 21 день.

РСТ хочет выдавать электронные визы иностранцам при покупке тура

РСТ предлагает применить систему Fan ID, которая работала во время чемпионата мира по футболу прошлого года. Также можно использовать платформу электронной путевки, которая сейчас находится на стадии разработки.

Этот вопрос поднимут на заседании правления союза, участники смогут внести изменения и предложить новые идеи.

«А письмо мы направили до обсуждения, потому что у поручения сжатые сроки и сложное согласование. В любом случае, важно, что предложение бизнеса уже есть и донесено до полномочных органов», — указала пресс-секретарь.

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Автор: Анна Манц
#туризм #виза #рст

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