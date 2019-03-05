РСТ хочет выдавать электронные визы иностранцам при покупке тура

Глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько предложил главе министерства экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой упростить процедуру оформления российских виз иностранцам, которые посещают страну по линии зарегистрированных в едином федеральном реестре туристических операторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.

«В этом случае туроператор, помимо реестрового номера, может предоставить в Ростуризм, консульскую службу и органы миграционного контроля маршрутный лист с указанием паспортных данных туриста, мест и сроков предполагаемого проживания и пунктов пересечения границы», — объяснила Тюрина.

Она добавила, что срок пребывания иностранного туриста в России по электронной визе — 21 день.

РСТ предлагает применить систему Fan ID, которая работала во время чемпионата мира по футболу прошлого года. Также можно использовать платформу электронной путевки, которая сейчас находится на стадии разработки.

Этот вопрос поднимут на заседании правления союза, участники смогут внести изменения и предложить новые идеи.