Лавров обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и Йемене

Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили в Эр-Рияде повестку двусторонних отношений, а также Сирию и Йемен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Встреча прошла во вторник, 5 марта. Замглавы МИД назвал беседу высокопоставленных лиц «содержательной и конструктивной».

Богданов отметил, что инцидент с саудовским журналистом Джамалем Хашоггии в ходе встречи не обсуждался.