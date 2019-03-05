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15:06   5 Марта 2019
Россия

Лавров обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и Йемене

Лавров обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и Йемене

Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили в Эр-Рияде повестку двусторонних отношений, а также Сирию и Йемен. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Встреча прошла во вторник, 5 марта. Замглавы МИД назвал беседу высокопоставленных лиц «содержательной и конструктивной».

Богданов отметил, что инцидент с саудовским журналистом Джамалем Хашоггии в ходе встречи не обсуждался.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров #саудовская аравия #йемен

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