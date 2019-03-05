Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий
Рабочий мариупольского металлургического комбината погиб в результате обвала, произошедшего в ходе проведения демонтажных работ.
Об этом во вторник сообщает Управление украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.
«При проведении работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из работников», - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники Третьего пожарно-спасательного отряда, которые извлекли тело погибшего из-под завалов, вынесли его на носилках и передали представителям национальной полиции.
Причины произошедшего обрушения и обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.