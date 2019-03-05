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15:18   5 Марта 2019
ЧП

Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий

Обвал произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе, погиб рабочий

Рабочий мариупольского металлургического комбината погиб в результате обвала, произошедшего в ходе проведения демонтажных работ.

Об этом во вторник сообщает Управление украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

«При проведении работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из работников», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники Третьего пожарно-спасательного отряда, которые извлекли тело погибшего из-под завалов, вынесли его на носилках и передали представителям национальной полиции.

Причины произошедшего обрушения и обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #жертва #обрушение #мариуполь #металлургическийкомбинат

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