Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
15:12   5 Марта 2019
Весь мир

«Конкорд» заставил оправдываться Минюст США

«Конкорд» заставил оправдываться Минюст США

Представители российской компании потребовали в федеральном суде Вашингтона подробных разъяснения по делу о так называемом «вмешательстве в выборы в США». Адвокат Янис Юкши считает требование «Конкорда» правомерным.

«Расплывчатые, слишком общие обвинения недостаточны для того, чтобы позволить Concord адекватно подготовиться к процессу», — говорится в 13-страничном документе, который направлен в федеральный суд Вашингтона.

В частности, отмечается, что в обвинительном заключении нет никакой конкретики по подозреваемым сотрудникам компании, нет точной информации о действиях в рамках предъявленных эпизодов. 

Расследование о мнимом вмешательстве в президентские выборы в Штатах идет уже два года. Противники победившего на тех выборах Дональда Трампа считают, что компания Concord Management and Consulting и ее владелец, бизнесмен Евгений Пригожин, каким-то образом повлияли на результаты голосования. За все время расследования ни Минюст США, ни спецпрокурор Роберт Мюллер так и не предоставили ни одного доказательства. В феврале 2018 года Штаты выдвинули голословные обвинения в отношении ряда российских юридических лиц и 13 физических лиц.  

Юристы «Конкорда»: Обвинения Минюста США не соответствуют требованиям закона

 Российский адвокат, академик РАЕН Янис Юкша в комментарии Федеральному агентству новостей, заявил, что требование юристов «Конкорда» правомерное. Поскольку любое обвинительное заключение должно содержать достаточные данные для выстраивания защиты. 

«Каждое лицо имеет право знать, в чем оно обвиняется, ведь обвинения должны соответствовать требованиям уголовно-процессуального закона, которые в США, безусловно, имеются», — подчеркнул кандидат юридических наук.

По мнению Яниса Юкши, происходящее напоминает пиар-акцию, когда много шума и пыли, но в итоге предъявленные обвинения не соответствуют требованиям закона.

«На что и указали юристы Concord и во что они ткнули носом Минюст США», — добавил адвокат.

Академик не исключил, что даже сами американские юристы понимают всю фальшивость уголовного дела о так называемом «вмешательстве в выборы». Это скорее попытка обвинить Россию, в частности, компанию Concord Management and Consulting в попытках давления на волеизъявление американских избирателей. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #политика #весь мир #мюллер #конкорд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...