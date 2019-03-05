«Конкорд» заставил оправдываться Минюст США

Представители российской компании потребовали в федеральном суде Вашингтона подробных разъяснения по делу о так называемом «вмешательстве в выборы в США». Адвокат Янис Юкши считает требование «Конкорда» правомерным.

«Расплывчатые, слишком общие обвинения недостаточны для того, чтобы позволить Concord адекватно подготовиться к процессу», — говорится в 13-страничном документе, который направлен в федеральный суд Вашингтона.

В частности, отмечается, что в обвинительном заключении нет никакой конкретики по подозреваемым сотрудникам компании, нет точной информации о действиях в рамках предъявленных эпизодов.

Расследование о мнимом вмешательстве в президентские выборы в Штатах идет уже два года. Противники победившего на тех выборах Дональда Трампа считают, что компания Concord Management and Consulting и ее владелец, бизнесмен Евгений Пригожин, каким-то образом повлияли на результаты голосования. За все время расследования ни Минюст США, ни спецпрокурор Роберт Мюллер так и не предоставили ни одного доказательства. В феврале 2018 года Штаты выдвинули голословные обвинения в отношении ряда российских юридических лиц и 13 физических лиц.

Российский адвокат, академик РАЕН Янис Юкша в комментарии Федеральному агентству новостей, заявил, что требование юристов «Конкорда» правомерное. Поскольку любое обвинительное заключение должно содержать достаточные данные для выстраивания защиты.

«Каждое лицо имеет право знать, в чем оно обвиняется, ведь обвинения должны соответствовать требованиям уголовно-процессуального закона, которые в США, безусловно, имеются», — подчеркнул кандидат юридических наук.

По мнению Яниса Юкши, происходящее напоминает пиар-акцию, когда много шума и пыли, но в итоге предъявленные обвинения не соответствуют требованиям закона.

«На что и указали юристы Concord и во что они ткнули носом Минюст США», — добавил адвокат.

Академик не исключил, что даже сами американские юристы понимают всю фальшивость уголовного дела о так называемом «вмешательстве в выборы». Это скорее попытка обвинить Россию, в частности, компанию Concord Management and Consulting в попытках давления на волеизъявление американских избирателей.