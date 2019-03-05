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14:40   5 Марта 2019
Россия

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Ложное сообщение об угрозе взрыва стало причиной эвакуации сотрудников и посетителей из нижегородского ТЦ «ЦУМ» на площади Революции.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное Главное управление МЧС РФ.

Как отмечается, звонок с сообщением о якобы заложенном в ТЦ взрывном устройстве поступил в 10.30 утра.

«На место происшествия выехали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Из здания торгового центра было эвакуировано 130 человек. По предварительным данным, взрывного устройства не обнаружено», - добавили в ведомстве.

Напомним: волна ложных сообщений о взрывных устройствах в госучреждениях, школах и торговых центрах не утихает в России с января 2019 года. Похожая волна «минирований» прокатилась по нашей стране около года назад, затронув в общей сложности 75 регионов. К настоящему моменту ни одна из угроз в ходе проведенных проверок не была подтверждена.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #эвакуация #торговыйцентр #минирование #нижнийновгород

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