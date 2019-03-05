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14:28   5 Марта 2019
Россия

Путин потребовал от банков льготную ставку по ипотеке не выше 6%

Путин потребовал от банков льготную ставку по ипотеке не выше 6%

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обеспечить реальную 6%-ную ставку по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей принципиально важно. 

На рабочей встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент призвал «ничего сверху не накручивать, а давать чистую процентную ставку 6%».

«Чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — отметил Путин.

Глава государства пообещал, что даст распоряжение Центральному банку контролировать деятельность всех финансовых учреждений на этом направлении. Путин подчеркнул, что государство субсидирует проценты по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на часть, которая превышает 6%.

В свою очередь, Костин доложил президенту, что в 2019 году ВТБ планирует выдать 425 тысяч ипотечных кредитов на сумму в один триллион рублей. 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #ставки #ипотека

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