Путин потребовал от банков льготную ставку по ипотеке не выше 6%

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обеспечить реальную 6%-ную ставку по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей принципиально важно.

На рабочей встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент призвал «ничего сверху не накручивать, а давать чистую процентную ставку 6%».

«Чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — отметил Путин.

Глава государства пообещал, что даст распоряжение Центральному банку контролировать деятельность всех финансовых учреждений на этом направлении. Путин подчеркнул, что государство субсидирует проценты по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на часть, которая превышает 6%.

В свою очередь, Костин доложил президенту, что в 2019 году ВТБ планирует выдать 425 тысяч ипотечных кредитов на сумму в один триллион рублей.