Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Антироссийские санкции оказывают крайне негативное влияние, уверен премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Глава правительства страны призвал скорее вернуться за стол переговоров для того, чтобы найти решение данной проблемы.

Он отметил, что ограничительные меры в отношении РФ оказывают сильное влияние, особенно в сельскохозяйственном секторе. Болгария, по словам премьера, по этой причине теряет сотни миллионов.

«И поэтому я настаиваю на возвращении за стол переговоров», – заявил Борисов во время Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма, который прошел в Софии.

Политик отметил, что в условиях санкций и довольно сильного напряжения в многополярном мире он и глава российского правительства Дмитрий Медведев успевают поддерживать «достаточно хорошие и прагматичные рабочие отношения».