Володин: США думают только о своих интересах, выходя из ДРСМД

Вашингтон принимает односторонние решения, выходя из ДРСМД. Европейские политики должны «сказать свое слово в защиту суверенных интересов Европы». Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий подчеркнул, что Штаты, принимая односторонние решения о выходе из «ядерной сделки» с Ираном, Договора о ракетах средней и меньшей дальности, думают только о своей выгоде. Этим они создают угрозы для европейских стран.

«В этой связи, мы считаем, европейские парламентарии должны сказать свое слово в защиту суверенных интересов Европы», — добавил Володин.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Это делается до того момента, пока США не устранят допущенные ими нарушения обязательств по договору.