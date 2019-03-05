Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
14:10   5 Марта 2019
Россия

Володин: США думают только о своих интересах, выходя из ДРСМД

Володин: США думают только о своих интересах, выходя из ДРСМД

Вашингтон принимает односторонние решения, выходя из ДРСМД. Европейские политики должны «сказать свое слово в защиту суверенных интересов Европы». Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий подчеркнул, что Штаты, принимая односторонние решения о выходе из «ядерной сделки» с Ираном, Договора о ракетах средней и меньшей дальности, думают только о своей выгоде. Этим они создают угрозы для европейских стран. 

«В этой связи, мы считаем, европейские парламентарии должны сказать свое слово в защиту суверенных интересов Европы», — добавил Володин.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Это делается до того момента, пока США не устранят допущенные ими нарушения обязательств по договору.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #госдума #политика #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...