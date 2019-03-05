Коломойский назвал Зеленского символом смены поколений

Украинский предприниматель Игорь Коломойский считает кандидата на пост президента страны шоумена Владимира Зеленского символом смены поколений, а не шансом взять реванш для действующего правительства за национализацию «ПриватБанка».

В интервью программы BBC Newsnight он заявил, что «Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».

Также бизнесмен опроверг обвинения в выводе денег из финансового учреждения, когда он им владел. Он указал, что в современном мире деньги не могут проспать, их необходимо перевести со счета на счет.

«Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть», — отметил Коломойский.

Ряд экспертов и аналитиков считают, что предприниматель спонсирует Зеленского, однако шоумен опроверг домыслы. Он отметил, что избирательная кампания спонсируется «из его кармана» и с помощью друзей. К тому же, Коломойский должен Зеленскому «немаленькую сумму».

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем.

Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко выступает лишь 14 процентов респондентов.