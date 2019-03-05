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14:04   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Коломойский назвал Зеленского символом смены поколений

Коломойский назвал Зеленского символом смены поколений

Украинский предприниматель Игорь Коломойский считает кандидата на пост президента страны шоумена Владимира Зеленского символом смены поколений, а не шансом взять реванш для действующего правительства за национализацию «ПриватБанка».

В интервью программы BBC Newsnight он заявил, что «Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».

Также бизнесмен опроверг обвинения в выводе денег из финансового учреждения, когда он им владел. Он указал, что в современном мире деньги не могут проспать, их необходимо перевести со счета на счет.

«Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть», — отметил Коломойский.

Ряд экспертов и аналитиков считают, что предприниматель спонсирует Зеленского, однако шоумен опроверг домыслы. Он отметил, что избирательная кампания спонсируется «из его кармана» и с помощью друзей. К тому же, Коломойский должен Зеленскому «немаленькую сумму».

Коломойский назвал Зеленского символом смены поколений

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем.

Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко выступает лишь 14 процентов респондентов.

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Автор: Анна Манц
#украина #коломойский #зеленский

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