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14:11   5 Марта 2019
Россия

Россельхознадзор: ОАЭ запретили ввозить птицу из Воронежской области

Россельхознадзор: ОАЭ запретили ввозить птицу из Воронежской области

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 5 марта, сообщила, что ОАЭ запретили ввозить птицу, цыплят, инкубационные яйца и мясо из российских регионов, в которых выявили птичий грипп. По информации Россельхознадзора, зарегистрировали очаги высокопатогенного гриппа птиц в Воронежской области.

«Запрещен импорт в ОАЭ из Воронежской области, а также из других областей, пораженных ранее», — добавили в ведомстве.

Россельхознадзор: ОАЭ запретили ввозить птицу из Воронежской области

Среди регионов, где ранее выявили птичий грипп, Россельхознадзор привел — Курскую, Костромскую и Астраханскую области, а также Калмыкию. ОАЭ разрешили ввозить термически обработанное мясо из всех российских областей.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, что птичий грипп — инфекционное вирусное заболевание, которое часто протекает без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус преодолевает видовой барьер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#оаэ #россельхознадзор #птица #грипп

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