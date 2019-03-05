Россельхознадзор: ОАЭ запретили ввозить птицу из Воронежской области

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 5 марта, сообщила, что ОАЭ запретили ввозить птицу, цыплят, инкубационные яйца и мясо из российских регионов, в которых выявили птичий грипп. По информации Россельхознадзора, зарегистрировали очаги высокопатогенного гриппа птиц в Воронежской области.

«Запрещен импорт в ОАЭ из Воронежской области, а также из других областей, пораженных ранее», — добавили в ведомстве.

Среди регионов, где ранее выявили птичий грипп, Россельхознадзор привел — Курскую, Костромскую и Астраханскую области, а также Калмыкию. ОАЭ разрешили ввозить термически обработанное мясо из всех российских областей.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, что птичий грипп — инфекционное вирусное заболевание, которое часто протекает без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус преодолевает видовой барьер.