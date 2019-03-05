Онлайн-сервис для поиска забытых в поездах вещей появился в России

Сервис по поиску вещей, забытых пассажирами в поездах дальнего следования, появился на официальном сайте РЖД. Об этом холдинг сообщил во вторник.

В компании отметили, что сотрудники ФПК обрабатывают до полутора тысяч заявок о забытых вещах каждый месяц. Данный сервис, который работает по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру, уверены в компании.

«Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте», - отметили в РЖД.

Согласно сообщению, в анкете необходимо будет указать имя, номер билета, номер контактного телефона, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, на который приобрели билет. Также пассажиру нужно будет составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они могут находиться.