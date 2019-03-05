Почти две тысячи человек обучены методике бережливого производства

Почти две тысячи человек обучили методике бережливого производства в прошлом году во время исполнения программы повышения производительности труда. Об этом стало известно 5 марта от замглавы Минэкономразвития Петра Засельского во время выезда в рамках нацпроекта «Производительность труда» в Туле.

Известно, что в 2018 году программу по повышению производительности труда реализовали в 16 субъектах. В текущем году к реализации проекта должны присоединиться еще 20 регионов.

«За прошлый год обучено методикам бережливого производства почти 2000 человек — это те самые люди, которые в дальнейшем будут помогать своим предприятиям и коллегам», — заявил Засельский.

В мае текущего года Минэкономразвития проведет бесплатные специальные курсы в целях обучения управляющих специалистов российских организаций. На сегодняшний день их разрабатывает ведомство вместе с лучшими высшими учебными заведениями России.