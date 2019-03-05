Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
14:11   5 Марта 2019
Россия

Почти две тысячи человек обучены методике бережливого производства

Почти две тысячи человек обучены методике бережливого производства

Почти две тысячи человек обучили методике бережливого производства в прошлом году во время исполнения программы повышения производительности труда. Об этом стало известно 5 марта от замглавы Минэкономразвития Петра Засельского во время выезда в рамках нацпроекта «Производительность труда» в Туле.

Известно, что в 2018 году программу по повышению производительности труда реализовали в 16 субъектах. В текущем году к реализации проекта должны присоединиться еще 20 регионов. 

«За прошлый год обучено методикам бережливого производства почти 2000 человек — это те самые люди, которые в дальнейшем будут помогать своим предприятиям и коллегам», — заявил Засельский.

В мае текущего года Минэкономразвития проведет бесплатные специальные курсы в целях обучения управляющих специалистов российских организаций. На сегодняшний день их разрабатывает ведомство вместе с лучшими высшими учебными заведениями России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #тула #нацпроект #производительность труда #бережливое производство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...