Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко считает, что после того, как суд признал незаконным решение правительства о повышении цены на газ для населения в 2016 году, все дальнейшее ценообразование голубого топлива можно считать необоснованным.

Слова Тимошенко во вторник приводит пресс-служба партии «Батькивщина».

Накануне, в понедельник 5 марта киевский Окружной административный суд вынес решение по иску Юлии Тимошенко, признав неправомерной установленную Кабинетом министров единую цену на газ. Пресс-секретарь украинского правительства Василий Рябчук поспешил заявить, что Кабмин намерен обжаловать это решение суда.

Комментируя решение по ее иску, Юлия Тимошенко заявила, что постановление правительства, признанное судом незаконным, в настоящее время в любом случае не действует, так как после него было принято несколько новых постановлений, устанавливающих все более высокие цены на газ, и все они, получается, были незаконными.

«Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной», - подчеркнула Тимошенко.

Напомним: украинские власти, выполняя требования Международного валютного фонда, неоднократно повышали стоимость газа для населения, что влекло за собой повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В 2016 году в стране были отменены социальные нормы потребления газа и установлена единая цена, в связи с чем стоимость одного кубометра голубого топлива выросла в 9,5 раз по сравнению с 2013 годом.