Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Второго человека за всю историю медицины излечили от ВИЧ. Его терапия включала пересадку костного мозга. Об этом стало известно 4 марта из газеты The New York Times, сославшейся на международную группу ученых, лечивших пациента.

Эксперты назвали его «лондонским пациентом», потому что он запретил разглашать его имя. Известно, что три года назад он перенес операцию, в ходе которой ему пересадили костный мозг. В сентябре 2017 года он прекратил принятие лечебных препаратов, которые подавляют распространение ВИЧ. Уже два года у пациента не обнаруживается вируса в крови. Ученые перестраховались и назвали это «длительной ремиссией», но, беседуя с журналистами, охарактеризовали случившееся как излечение.

Группа ученых планирует опубликовать исследовательский отчет 7 марта в международном научном журнале Nature, а также рассказать подробности в ходе научной конференции в Сиэтле. По мнению исследователей, такой метод лечения ВИЧ, как пересадка костного мозга, не будет широко распространен по причине доступной в настоящий момент лекарственной терапии, позволяющей прекратить распространение ВИЧ у пациентов, продлив их жизни на годы, а порой и десятилетия.

В настоящий момент врачи также наблюдают за другим пациентом, перенесшим операцию по пересадке костного мозга. Он также входит в число людей с вирусом ВИЧ.

Напомним, в истории был известен единственный случай излечения от ВИЧ — это случилось в 2007 году с человеком, известным как «берлинский пациент». Позднее выяснилось, что это гражданин США Тимоти Рэй Браун.