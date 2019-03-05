Гройсман пригрозил отправить чиновников лечить зависимость от соцсетей

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что некоторых представителей региональных властей следует отправить на принудительное лечение зависимости от социальных сетей, если они пользуются телефонами на совещаниях.

Речь об этом зашла во время селекторного совещания с региональными властями.

Политик попросил коллег убирать телефоны, когда проводится совещание, поскольку на нем обсуждаются «серьезные вещи».

«Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что складывается впечатление, что люди уходят в виртуальный мир с головой.