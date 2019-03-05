Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
13:46   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Гройсман пригрозил отправить чиновников лечить зависимость от соцсетей

Гройсман пригрозил отправить чиновников лечить зависимость от соцсетей

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что некоторых представителей региональных властей следует отправить на принудительное лечение зависимости от социальных сетей, если они пользуются телефонами на совещаниях.

Речь об этом зашла во время селекторного совещания с региональными властями.

Политик попросил коллег убирать телефоны, когда проводится совещание, поскольку на нем обсуждаются «серьезные вещи».

«Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что складывается впечатление, что люди уходят в виртуальный мир с головой. 

«Я считаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность», — подытожил глава правительства. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #гройсман #соцсети

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...