Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста признал вину

Дмитрий Панкратов, которого обвиняют в убийстве тележурналиста Дениса Суворова в Нижнем Новгороде, признал свою вину на первом судебном заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело 27-летнего Дениса Суворова обнаружили в июле прошлого года. Подозреваемого в убийстве мужчины Дмитрия Панкратова задержали спустя две недели и заключили под стражу. Следствие полагает, что убийство не связано профессиональной деятельностью Суворова. По результатам психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый признан вменяемым.

Убийство произошло на Казанской набережной в Нижнем Новгороде. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Панкратов забил камнем журналиста, рассказала прокурор.

«Вину признаю в полном объеме», — заявил Панкратов.

Вдова Суворова в ходе процесса рассказала, что никогда раньше не видела Панкратова и не слышала о нем. Один из друзей сообщил, что мужчина познакомился со своим будущим убийцей в интернете более 10 лет назад и периодически виделся с ним, но не рассказывал, о чем они говорили. Причины, которые могли толкнуть Панкратова на убийство, свидетелям также неизвестны.

Суворов вел утренние эфиры телепередачи «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом», а также был редактором интернет-портала ВестиНН.рф.