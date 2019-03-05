«Блок Петра Порошенко» опустился на четвертое место, согласно данным исследований Института анализа и прогнозирования. Его третье место в парламентском рейтинге заняла партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Парламентские выборы в стране должны пройти уже осенью. Данные опроса Социологической группы «Рейтинг» от 4 марта показали, что большинство украинцев выбирают партию шоумена Владимира Зеленского «Слуга Народа», на втором месте фракция Юлии Тимошенко «Батькивщина». «Блок Петра Порошенко» поддержало 14,2 процента, а «Оппозиционную платформу — за жизнь» — десять с половиной.

Однако информация института содержит иную информацию: партия действующего лидера Украины Петра Порошенко получила 13,1 процент голосов поддержки, а фракция Бойко — 13,5 процентов.

Исследование Института анализа и прогнозирования проводили с 18 по 27 февраля на всей территории Украины, кроме неподконтрольных Киеву самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В опросе поучаствовало более двух тысяч человек, теоретическая погрешность выборки не превысила 2,2 процентов.