Россельхознадзор: Магазины Челябинска оштрафуют за выброс просрочки в мусор

Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 5 марта, сообщило, что магазины, которые выбрасывают просроченные продукты в мусорные баки, оштрафуют до 700 тысяч рублей. По информации Россельхознадзора, таким образом, магазины нарушают не только ветеринарно-санитарные правила переработки, хранения или реализации продуктов, но и требования техрегламентов.

«Наказывается штрафами до 700 тысяч рублей», — подчеркнули в управлении.

Выбрасывать в мусор просроченные продукты запретили Техническим регламентом Таможенного союза, который приняли еще в 2011 году, поясняли в Россельхознадзоре. Некачественные продукты или просроченные до утилизации направляют на хранение, чтобы исключить возможность несанкционированного доступа.