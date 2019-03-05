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13:55   5 Марта 2019
Россия

Россельхознадзор: Магазины Челябинска оштрафуют за выброс просрочки в мусор

Россельхознадзор: Магазины Челябинска оштрафуют за выброс просрочки в мусор

Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 5 марта, сообщило, что магазины, которые выбрасывают просроченные продукты в мусорные баки, оштрафуют до 700 тысяч рублей. По информации Россельхознадзора, таким образом, магазины нарушают не только ветеринарно-санитарные правила переработки, хранения или реализации продуктов, но и требования техрегламентов.

«Наказывается штрафами до 700 тысяч рублей», — подчеркнули в управлении.

Выбрасывать в мусор просроченные продукты запретили Техническим регламентом Таможенного союза, который приняли еще в 2011 году, поясняли в Россельхознадзоре. Некачественные продукты или просроченные до утилизации направляют на хранение, чтобы исключить возможность несанкционированного доступа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#штраф #россельхознадзор #челябинск #мусор

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