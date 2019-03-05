Россиянин погиб в Непале в результате падения параплана

Гражданин России насмерть разбился в непальском городе Покхара, совершая одиночный полет на параплане с вершины Сарангкот.

Об этом во вторник сообщает агентство «Синьхуа», приводя информацию местных властей.

«Мы установили личность погибшего, им оказался 42-летний россиянин Дмитрий Степанишин. Его немедленно доставили в больницу города, однако врачи сразу же констатировали его смерть», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что предположительно парапланерист во время полета потерял управление из-за сильных порывов ветра.