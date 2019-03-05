Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Пробное электронное голосование в Москве не повлияет на итоги выборов

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Машина с двумя тоннами краба задержана под Мурманском

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

Замглавы киберкомандования США покидает пост после провальной атаки на ФАН

 Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек

Шведский военный катер сел на мель во время учений, пострадали семь человек
14:59   5 Марта 2019
Россия

Карнавал и гала-концерт устроят в Москве в честь Дня святого Патрика

Карнавал и гала-концерт устроят в Москве в честь Дня святого Патрика

Карнавал в честь Дня святого Патрика устроят в парке «Сокольники» в Москве 16 марта. Карнавал пройдет в рамках фестиваля «Неделя Ирландии» (с 13 по 24 марта) и станет ее кульминацией. Об этом стало известно 5 марта от представителей пресс-службы мероприятия. 

По их словам, карнавал станет самым красочным событием в рамках фестиваля и пройдет 16 марта в «Сокольниках». В этот день москвичи нарядятся в веселые костюмы и устроят праздничное шествие. Также поклонникам ирландской культуры предлагается сходить на гала-концерт «День и ночь святого Патрика», на котором выступят лучшие фолк-рок-группы РФ и Ирландии. 

Седьмая по счету «Неделя Ирландии» включит в свою программу более 30 мероприятий, в частности показы фильмов, концерты, шоу с танцами, выставки видеоарта, лекции ирландских ученых по теме экономики и меда, а также презентации книг и многое другое. 

Киноцентр «Октябрь» проведет фестиваль ирландского кино, в рамках которого планируется к показу 10 полнометражных картин, в том числе документальный фильм о бойце UFC Коноре МакГрегоре и «Черный 47-й» (хит проката в Ирландии). Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

«Площадки XII Фестиваля ирландского кино также развернутся в Санкт-Петербурге и Казани».

17 марта в мультимедийном заде Дома Скрябина на Арбате детям расскажут легенды и мифы Ирландии, которые будут сопровождаться живым музыкальным сопровождением, спектаклями и концертами. В этот же день в Community Stage покажут авторский спектакль Джо Бреннана «Шепот моря».

 «Искусный рассказчик и талантливый писатель, один из главных детских сторителлеров Ирландии, Бреннан погружает зрителя в историю, практически не используя театральных уловок. Один на сцене, без декораций и спецэффектов, он переносит зрителей в мир сказок, легенд и своих собственных сочинений», — сказали организаторы о мероприятии.

Напомним, празднование Дня святого Патрика проходит 17 марта. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #день святого патрика #неделя ирландии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...