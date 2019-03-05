Карнавал и гала-концерт устроят в Москве в честь Дня святого Патрика

Карнавал в честь Дня святого Патрика устроят в парке «Сокольники» в Москве 16 марта. Карнавал пройдет в рамках фестиваля «Неделя Ирландии» (с 13 по 24 марта) и станет ее кульминацией. Об этом стало известно 5 марта от представителей пресс-службы мероприятия.

По их словам, карнавал станет самым красочным событием в рамках фестиваля и пройдет 16 марта в «Сокольниках». В этот день москвичи нарядятся в веселые костюмы и устроят праздничное шествие. Также поклонникам ирландской культуры предлагается сходить на гала-концерт «День и ночь святого Патрика», на котором выступят лучшие фолк-рок-группы РФ и Ирландии.

Седьмая по счету «Неделя Ирландии» включит в свою программу более 30 мероприятий, в частности показы фильмов, концерты, шоу с танцами, выставки видеоарта, лекции ирландских ученых по теме экономики и меда, а также презентации книг и многое другое.

Киноцентр «Октябрь» проведет фестиваль ирландского кино, в рамках которого планируется к показу 10 полнометражных картин, в том числе документальный фильм о бойце UFC Коноре МакГрегоре и «Черный 47-й» (хит проката в Ирландии). Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

«Площадки XII Фестиваля ирландского кино также развернутся в Санкт-Петербурге и Казани».

17 марта в мультимедийном заде Дома Скрябина на Арбате детям расскажут легенды и мифы Ирландии, которые будут сопровождаться живым музыкальным сопровождением, спектаклями и концертами. В этот же день в Community Stage покажут авторский спектакль Джо Бреннана «Шепот моря».

«Искусный рассказчик и талантливый писатель, один из главных детских сторителлеров Ирландии, Бреннан погружает зрителя в историю, практически не используя театральных уловок. Один на сцене, без декораций и спецэффектов, он переносит зрителей в мир сказок, легенд и своих собственных сочинений», — сказали организаторы о мероприятии.

Напомним, празднование Дня святого Патрика проходит 17 марта.