Песков: Формат группы по Сирии предстоит проработать
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Путиным взаимодействие стран в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии.
Однако пока рано говорить, кто будет входить в международную группу.
На днях Нетаньяху заявил, что обсудил с Путиным вывод зарубежных войск из арабской страны. Стороны договорились о создании международной группы.
Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе есть чувствительные нюансы для всех заинтересованных сторон, у каждого свои интересы и переживания.
«Какие именно будут форматы и какая будет композиция участников, говорить пока чуть-чуть преждевременно. Это будет прорабатываться», — сказал Песков.