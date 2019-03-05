Песков: Формат группы по Сирии предстоит проработать

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Путиным взаимодействие стран в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии.

Однако пока рано говорить, кто будет входить в международную группу.

На днях Нетаньяху заявил, что обсудил с Путиным вывод зарубежных войск из арабской страны. Стороны договорились о создании международной группы.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе есть чувствительные нюансы для всех заинтересованных сторон, у каждого свои интересы и переживания.