Ранее начатые расследования законодателей США не давали серьезных результатов, кроме смехотворных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 5 марта. Об этом сообщает корреспондент «Федерального агентства новостей».

Ранее начатые расследования законодателей США не давали серьезных результатов, кроме смехотворных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 5 марта. Об этом сообщает корреспондент «Федерального агентства новостей».

Журналисты напомнили о запуске нового расследования демократов Палаты представителей Штатов против американского президента Дональда Трампа, в частности его связях с российским коллегой Владимиром Путиным. Партия запросила у Белого дома данные о всех связях глав государств. Инициаторы расследования подозревают, что Трамп якобы пытается скрыть влияние Путина на внешнюю политику.

Песков указал, что у Москвы нет возможности и желания комментировать каждое новое расследование в Америке. Их количество настолько велико, что «их значение, безусловно, девальвировалось». Поведение американских законодателей все больше отдаляется от серьезного подхода.

«Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьезных, кроме смехотворных, результатов», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что «это не наше дело», а забота США.