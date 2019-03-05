Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

Торговый Центр эвакуировали в Нижнем Новгороде после звонка о минировании

 Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам

Более 35 крымчан задержаны на Украине по политическим мотивам
Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

Премьер Болгарии заявил о негативном влиянии санкций против РФ

 Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине

Тимошенко назвала незаконными все повышения цены на газ на Украине
Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

Ученые излечили второго человека в истории от ВИЧ

 Почему Вашингтон боится китайских ракет

Почему Вашингтон боится китайских ракет
13:40   5 Марта 2019
Россия

Песков: Ситуацию с «китовой тюрьмой» проконтролируют в администрации президента

Песков: Ситуацию с «китовой тюрьмой» проконтролируют в администрации президента

Проблему с «китовой тюрьмой» в Приморье, где находятся касатки и белухи, нельзя считать закрытой. Этим вопросом займется Контрольное управление Президента РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент ФАН. Песков отметил, что ситуация будет взята под особый контроль этого подразделения Администрации президента. 

Представитель Кремля объяснил, что ученые имеют различные точки зрения о том, могут ли животные выжить в условиях дикой природы после того, как они содержались в неволе. По его словам, некоторые специалисты считают, что китов нужно отпускать до потепления. Ряд экспертов же категорически с этим не согласен, настаивая на том, что животные будут обречены на смерть в открытой воде.

«Де-факто ситуация не разрешена, поэтому мы будем внимательно наблюдать за тем, как решается этот вопрос», — отметил Песков

Российский лидер Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта определить судьбу животных из бухты Средняя. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин накануне сообщил что «дорожную карту» по адаптации и выпуску белух и касаток разработают в ближайшее время. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#песков #приморье #касатки #китовья тюрьма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...