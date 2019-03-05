Проблему с «китовой тюрьмой» в Приморье, где находятся касатки и белухи, нельзя считать закрытой. Этим вопросом займется Контрольное управление Президента РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент ФАН. Песков отметил, что ситуация будет взята под особый контроль этого подразделения Администрации президента.

Представитель Кремля объяснил, что ученые имеют различные точки зрения о том, могут ли животные выжить в условиях дикой природы после того, как они содержались в неволе. По его словам, некоторые специалисты считают, что китов нужно отпускать до потепления. Ряд экспертов же категорически с этим не согласен, настаивая на том, что животные будут обречены на смерть в открытой воде.

«Де-факто ситуация не разрешена, поэтому мы будем внимательно наблюдать за тем, как решается этот вопрос», — отметил Песков

Российский лидер Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта определить судьбу животных из бухты Средняя. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин накануне сообщил что «дорожную карту» по адаптации и выпуску белух и касаток разработают в ближайшее время.