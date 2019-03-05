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13:35   5 Марта 2019
Россия

Песков заявил об усилиях президента для улучшения инвестиционного климата в РФ

Песков заявил об усилиях президента для улучшения инвестиционного климата в РФ

Президент России Владимир Путин продолжает делать много для того, чтобы зарубежным инвесторам было удобно и выгодно работать в России. Такое заявление во вторник, 5 марта в ходе брифинга сделал официальный представитель российского главы Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента Российской Федерации отметил, что не располагает информацией о том, обсуждал ли лидер РФ дело основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. 

По версии следствия, гражданин Соединенных Штатов Калви в феврале 2017 года убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 миллиардов рублей. Однако следствие полагает, что реальная рыночная стоимость их составляла 600 тысяч рублей. Фигуранты дела были задержаны в Москве в прошлом месяце, суд арестовал их до 13 апреля. Никто из них вину не признает.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #песков #инвестиции

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