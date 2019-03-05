Петербуржец прицепил к доске пилу и атаковал березу с балкона

В администрации Калининского района находчивость дровосека не оценили.

Внимание жителей дома 107/2 по Гражданскому проспекту Калининского района Петербурга на прошлой неделе привлек звук работающего электроинструмента. Машинка жужжала на уровне третьего этажа. Как видно на кадрах ролика «Русская смекалка», опубликованного на сервисе Coub, местный житель пилил ветки растущего под окном дерева с помощью импровизированного удлинителя.

В администрации Калининского района к ноу-хау местного «Илона Маска» отнеслись настороженно. Пресс-секретарь районной управы Юлия Лебединова сообщила «Политике Сегодня», что изобретатель за помощью к специалистам не обращался.

«Такое спиливание незаконно, так как опасно для окружающих и для деревьев. У нас спиливанием занимаются управляющие организации и садово-парковое хозяйство. Гражданину не нужно было таким образом рисковать. Можно было обратиться в соответствующие службы», - заметила Кириллова.

Вместе с тем собеседник агентства признает, что часто петербуржцы не могут найти компромисс по угодившим в каменные джунгли взрослым деревьям.

«Это частая сюжетная линия. – вздохнула Кириллова. - Одни кричат: Не спиливайте деревья. Другие: Спиливайте, нам темно».

Часть деревьев в муниципальном округе №21, где проживает «дровосек», в конце февраля специалисты СПХ внесли в адресную программу санитарных рубок. Профессиональные дровосеки к сносу приговорили 49 деревьев и 17 кустов. Работы обещают завершить к концу марта. Впрочем, тотальное истребление зеленых насаждений округу не грозит. В этом году специалисты высадят 27 саженцев лип, кленов и берез, а также 513 кустов: дерен, кизильник и спирею.