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13:19   5 Марта 2019
Россия

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема перехода на расчет в рублях в торгово-экономических отношениях с Белоруссией постоянно фигурирует в повестке двусторонних переговоров. Его слова во вторник приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Таким образом Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы предлагал Москве перевести торговые отношения между нашими странами на рассеет в рублях, но та будто бы уклонялась от этого.

«Я в первый раз об этом слышу. Наоборот, в торгово-экономических отношениях мы заинтересованы в переходе на российский рубль, эта тема постоянно фигурирует в повестке переговоров России и Белоруссии», - заявил в ответ Песков.

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией 

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Автор: Александр Люблинский
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