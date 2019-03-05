Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема перехода на расчет в рублях в торгово-экономических отношениях с Белоруссией постоянно фигурирует в повестке двусторонних переговоров. Его слова во вторник приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
Таким образом Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы предлагал Москве перевести торговые отношения между нашими странами на рассеет в рублях, но та будто бы уклонялась от этого.
«Я в первый раз об этом слышу. Наоборот, в торгово-экономических отношениях мы заинтересованы в переходе на российский рубль, эта тема постоянно фигурирует в повестке переговоров России и Белоруссии», - заявил в ответ Песков.