Вашингтон боится китайских ракет, но «угрожают» они России

В ответ на выход США из договора о РСМД, Россия также вышла из этого договора. Теперь обе сверхдержавы ничего не ограничивает, а значит, гонка вооружений в Европе – это уже перспектива самого ближайшего будущего.

Примечательно, что на этом фоне на днях в интервью журналу Focus министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала, что как Европа боится русских ракет средней дальности, так и Россия, в свою очередь, должна бояться китайских аналогичных ракет, а потому должна быть кровно заинтересована в ликвидации китайского арсенала. То есть должна помогать Вашингтону давить на Пекин:

«Россия должна быть заинтересована в том, чтобы включить Китай в какой-то договор о разоружении. Потому что, как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так китайские – угроза для России».

Эта аргументация настолько необычна, что требует пояснения.

Неужели Китай готовит Москве удар в спину или по крайней мере держит в уме такой вариант развития событий? А если нет, то почему немецкий министр так беспокоится о ее судьбе?

Почему в 1980-х США не волновали Китайские ракеты?

Ответ прост - потому что их не было. Вернее, по факту они, конечно, были, но реальные боевые возможности тех «изделий», разработанных на основе старых советских ракетных технологий 1960-х, не особо беспокоили американцев. Наоборот их наличие было американским политикам даже выгодно. Не стоит забывать, что в середине 1980-х, когда готовился и подписывался договор по РСМД, американцы еще тешили себя надеждой, что именно Китай станет для России тем арканом, который будет удерживать ее в повиновении.

На тот момент Пекин стал уже настоящим «традиционным» оппонентом Москвы и ничего не говорило о том, что эти отношения смогут существенно измениться в ближайшем будущем. Вашингтон усиленно накручивал китайцев против СССР, приманивая их перспективами оккупации малонаселенного Дальнего Востока, а в России агенты Госдепа параллельно раздували упаднические настроения и доказывали простым россиянам и руководителям страны, что война с Китаем всего лишь вопрос времени, и помочь в этом противостоянии Москве смогут только «американские партнеры».

А еще Китай должен был быть угрозой для союзников США в регионе, чтобы те не вздумали вести отдельную от Вашингтона внешнюю политику. А потому китайские устаревшие и очень неточные ракеты, которые для перспективных системы ПРО США вполне были по силам, были для США скорее благом, чем проблемой.

Китайский ракетный рывок

Все изменилось в 2000-е. К этому времени, неожиданно для американцев Китай превратился в быстроразвивающуюся современную страну, которая не только быстро вытеснила с мировых рынков американские товары, но и начала создавать вполне современные образцы ракетной техники.

И самым неприятным «сюрпризом» для США стало то, что Москва и Пекин договорились о стратегическом сотрудничестве и начали вместе работать над выдавливанием американцев из пределов Евразии.

И именно против американцев и их союзников в первую очередь разрабатывается значительная часть современных китайских ракет.

DF-15

Этот комплекс Китай начал разрабатывать как раз тогда, когда США и СССР обсуждали параметры договора по уничтожению ракет малой и средней дальности. В середине 1990-х он был принят на вооружение. И уже первые пуски новой ракеты показали против кого она действительно создавалась.

Групповой запуск ракет северо-восточнее Тайваня и их дальность в 600 километров говорили, что перед нами во многом уникальная и заточенная исключительно против американских тихоокеанских союзников в регионе ракета.

Дело в том, что оперативно тактические ракеты, которые по международным соглашениям по распространению ракетных технологий могут экспортироваться, имеют несколько меньшую дальность. А значит Китай изначально не предполагал зарабатывать на их экспорте, в отличие от уже имеющейся у них ракеты DF-11. Но именно такая дальность КНР нужна чтобы достать до любой точки Тайваня и значительной части Южной Кореи. Против России эти ракеты применять было бессмысленно. Любую достойную цель на российской территории можно было бы достать обычной ОТР дальностью до 500 км, которая под любой будущий договор не подпадает (DF-11).

Уже одно это показывает, против кого нацелена данная ракета и кому она «очень мешает жить».

Еще одной отличительной особенностью новой китайской ракеты является возможность наведения ее головной части после окончания активного участка полета. Аэродинамические рули БЧ и новейшая глобальная система наведения баллистических ракет, развернутая китайцами в конце ну, делают последние версии ракеты практически не перехватываемыми (как и БЧ «Искандеров») современными и перспективными системами ПРО США, которые они сегодня разворачивают в Южной Корее. При этом, они могут наносить удары с очень большой точностью (30-50 м).

Крылатые ракеты наземного базирования

Они у Китая появились относительно недавно (в 2000-х) и благодаря «братской помощи украинского народа». Киев любезно поделился с китайским товарищами технологией производства советской крылатой ракеты Х-55, которую десять лет назад начали собирать на построенном с помощью Украины заводе в районе Шанхая.

По западной классификации CJ-10.

Если ее характеристики не хуже советского прототипа, то ракета способна наносить удары обычной БЧ весом в 500 кг на дальностях до 1 500 км и ядерной на дальности до 2 500 км. И это не может не беспокоить уже всех потенциальных союзников США в регионе.

Опасна ли она для России, как это утверждает немецкий министр? И да, и нет. Безусловно, ее можно использовать для нанесения ударов по российским объектам на Дальнем Востоке и в Сибири. Но обычная дозвуковая крылатая ракета на сегодня не представляет большой угрозы для российских систем ПРО, а вот для Японии, Южной Кореи угроза применения подобных ракет является важным сдерживающим фактором.

Убийца авианосцев - DF-21

И DF-15 и CJ-10 очень мешают США, но не их запрещения больше всего добиваются в Вашингтоне. Настоящим кошмаром для ВС США в регионе стало появление высокоточной ракеты средней дальности DF-21, для которой Пекин заканчивает разработку гиперзвуковой маневрирующей боеголовки. Да, Китай пока не смог технологически догнать Россию и не способен производить управляемые боевые блоки со скоростями до 20М. Но для DF-21, БЧ которого летит со скоростью 8-10М они создать таковую смогли.

И это полностью меняет стратегический военный баланс в регионе. Да, угрожать ею России можно, но дальность комплекса такова (1 800 км), что нанести удары по ключевым российским объектам он все равно не сможет. К тому же комплекс С-500, развертывание которого должно начаться в следующем году, должен уметь перехватывать подобные цели с высокой вероятностью.

А вот для США DF-21 будут настоящим кошмаром. Их не способны перехватывать ни одна даже перспективная система американской ПРО. А удар DF-21 - гарантированное уничтожение любой цели в Японии, Южной Кореи и на Тайвани. А еще это единственный в мире баллистический противокорабельный комплекс, который множит на ноль американские АУГ, в том числе и в спорном Южно-Китайском море.

И этого не могут не учитывать американские союзники, которые в последние годы в том числе и по этой причине начали пересматривать свои отношения с Китаем, а значит и США. Они хотят выстраивать двухвекторые отношения, и все менее желают потакать американцам в их военных играх. И это может стать для американской геополитики еще одним «ударом под дых».

А значит, китайские ракеты «надо» уничтожить и конечно Россию и далее будут убеждать в том, что это в ее интересах.

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