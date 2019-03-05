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13:15   5 Марта 2019
Россия

Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 5 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ занимается делами банковского сектора. Вчера Путин встречался с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, а сегодня примет главу ВТБ Андрея Костина, передает Федеральное агентство новостей. 

«Они традиционно встречаются для сверки часов», — добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что председатели кредитных организаций информируют Путина о состоянии банковской сферы. Также во вторник президент РФ проведет внутренние совещания.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #набиуллина #втб

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