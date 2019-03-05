Путин 5 марта встретится с главой ВТБ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 5 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ занимается делами банковского сектора. Вчера Путин встречался с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, а сегодня примет главу ВТБ Андрея Костина, передает Федеральное агентство новостей.
«Они традиционно встречаются для сверки часов», — добавил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что председатели кредитных организаций информируют Путина о состоянии банковской сферы. Также во вторник президент РФ проведет внутренние совещания.
#Кремль: Встреча с Председателем Центрального банка @bank_of_russia Эльвирой Набиуллиной https://t.co/T1XSSgziJ5 pic.twitter.com/EZQpNBud61— Президент России (@KremlinRussia) 4 марта 2019 г.