Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Россия рассчитывает, что сирийская оппозиция поможет скорейшему формированию конституционного комитета. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири.

«Ценим ваш настрой на поиск развязок, рассчитываем, что и вы, и другие представители сирийской оппозиции будут содействовать скорейшему формированию конституционного комитета», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия надеется, что ответственные представители оппозиции призовут к содействию жителям Сирии не только в виде гумпомощи, но и в создании первостепенных условий — организации водоснабжения, электроснабжения, образовательных, медицинских услуг. Это позволило бы сирийцам быстрее вернуться в свои дома.

Лавров добавил, что эта тема поднималась на встрече с саудовскими коллегами. Стороны пришли к пониманию.