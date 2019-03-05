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13:03   5 Марта 2019
Весь мир

Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Россия рассчитывает, что сирийская оппозиция поможет скорейшему формированию конституционного комитета. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири.

«Ценим ваш настрой на поиск развязок, рассчитываем, что и вы, и другие представители сирийской оппозиции будут содействовать скорейшему формированию конституционного комитета», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия надеется, что ответственные представители оппозиции призовут к содействию жителям Сирии не только в виде гумпомощи, но и в создании первостепенных условий — организации водоснабжения, электроснабжения, образовательных, медицинских услуг. Это позволило бы сирийцам быстрее вернуться в свои дома.

Лавров добавил, что эта тема поднималась на встрече с саудовскими коллегами. Стороны пришли к пониманию.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #лавров #политика #оппозиция сирии

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