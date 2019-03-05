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 Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом
13:02   5 Марта 2019
Весь мир

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по печати живых тканей в невесомости на борту Международной космической станции успешно окончен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Инвитро» — владельцем лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс», которая проводила исследование.

Живые ткани в невесомости напечатали в декабре прошлого года. Специально для проекта разработали специальный магнитный биопринтер, который доставил на МКС российский космонавт Олег Кононенко. Всего напечатали 12 трехмерных тканеинженерных конструктов: шесть образцов ткани хряща человека и столько же образцов ткани щитовидной железы мыши.

Технология позволила собирать трехмерные живые тканеинженерные и органные конструкции из низких концентраций парамагнетиков, что значительно снизило их токсичное воздействие на клетки. Эксперимент предоставил данные, которые необходимы для будущих испытаний биопечати. Напечатанные образцы проверили на Земле.

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

«Анализ тканевых конструктов показывает, что клетки внутри напечатанных конструктов живы и обладают формой и строением, характерными для здоровых клеток», — рассказали в пресс-службе.

Испытания подтвердили работоспособность технологии и возможность использования магнитного поля в качестве подложки, вместо гелей, которые используют на Земле. Отдельным достижением отметили разработку единой технологической платформы, основой которой стал российский сегмент станции. Она предназначена для биотехнологических исследований.  

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Автор: Анна Манц
#космос #мкс #биопечать

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