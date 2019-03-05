Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по печати живых тканей в невесомости на борту Международной космической станции успешно окончен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Инвитро» — владельцем лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс», которая проводила исследование.

Живые ткани в невесомости напечатали в декабре прошлого года. Специально для проекта разработали специальный магнитный биопринтер, который доставил на МКС российский космонавт Олег Кононенко. Всего напечатали 12 трехмерных тканеинженерных конструктов: шесть образцов ткани хряща человека и столько же образцов ткани щитовидной железы мыши.

Технология позволила собирать трехмерные живые тканеинженерные и органные конструкции из низких концентраций парамагнетиков, что значительно снизило их токсичное воздействие на клетки. Эксперимент предоставил данные, которые необходимы для будущих испытаний биопечати. Напечатанные образцы проверили на Земле.

«Анализ тканевых конструктов показывает, что клетки внутри напечатанных конструктов живы и обладают формой и строением, характерными для здоровых клеток», — рассказали в пресс-службе.

Испытания подтвердили работоспособность технологии и возможность использования магнитного поля в качестве подложки, вместо гелей, которые используют на Земле. Отдельным достижением отметили разработку единой технологической платформы, основой которой стал российский сегмент станции. Она предназначена для биотехнологических исследований.