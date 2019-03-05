Москалькова призывает ООН помочь в экстрадиции Винника

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник в ходе встречи в Женеве призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет помочь в вопросе экстрадиции россиянина Александра Винника, который был задержан в Греции по запросу США, в Россию. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте омбудсмена.

Ранее Москалькова обратилась к главе Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру и главе Минздрава Греции Андреасу Ксантосу с просьбой способствовать оказанию медицинской помощи гражданину РФ. Помимо этого, российский правозащитник попросила министра юстиции Греции Михаила Калогира экстрадировать Винника на родину с целью проведения следствия по его делу в России.

«В качестве протеста он объявил голодовку, я его лично посещала в Афинах и видела его состояние. Его жена находится при смерти», — подчеркнула Москалькова.

Винника арестовали в 2017 году по запросу американских властей в Греции, куда он приехал отдыхать с семьей. США обвинили его в нарушении американских законов и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют якобы для отмывания крупных сумм. Винник заявляет, что законов США не нарушал и не совершал преступлений.