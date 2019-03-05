Пенсионерку из Омска выселили из комнаты после замены паспорта СССР

Жительницу Омска Галину Абаскалову, которая почти 30 лет не получала российский паспорт из-за боязни штрафа, выселяют из общежития. Мэрия подала на 63-летнюю пенсионерку иск, когда та решилась сменить документы.

Об этом сообщает «Тайга.инфо». Старушку не наказали за просроченный советский паспорт, однако теперь ей грозит выселение из единственного жилья. Пенсионерка жила в комнате общежития без света и воды.

Уточняется, что мэрия подала в суд иск, даже не уведомив об этом. Ранее стало известно, что пенсионерка прожила 27 лет с советским паспортом. Вовремя заменить документы она не смогла, а позже испугалась штрафа.

Новый паспорт пенсионерка получила 1 февраля. При этом на момент подачи иска от мэрии Омска она не имела нужных документов, поэтому не смогла обжаловать решение суда. Оно стало известно ей уже после заседания.

При этом администрация города утверждает, что пенсионерка может получить другое социальное жильё. Однако вопрос, где ей жить во время сбора всех документов, остается открытым.