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13:27   5 Марта 2019
Россия

Горсовет Кемерово отменил прямые выборы мэра

Горсовет Кемерово отменил прямые выборы мэра

Кемеровский городской совет народных депутатов во вторник, 5 марта, изменил устав города и отменил прямые выборы мэра. Теперь градоначальника избирает горсовет.

«Одно из главных решений, которое приняли сегодня,  — внесение изменений в устав города по отмене прямых выборов главы административного центра», — заявил председатель горсовета Николай Сенчуров.

По его словам, городской совет народных депутатов привел устав областного центра Кузбасса в соответствие с законодательством. Парламент Кемерово пояснил, что федеральный закон предусматривает три возможных способа избрания мэра — прямые выборы, из состава депутатов представительного органа или по итогам конкурса. Конкретный вариант определяет регион.

Совет народных депутатов Кемеровской области в феврале 2019 года решил, что горсовет изберет глав городских округов из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия. Ранее предусматривались прямые выборы.

Николай Сенчуров назвал решение крайне важным. Повысится ответственность депутатов, потому что теперь мэра избирают не кемеровчане, а депутаты городского совета. Аналогичные изменения в устав города во вторник рассмотрит Новокузнецкий городской совет народных депутатов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #мэр #кемерово #общество

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