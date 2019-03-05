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12:57   5 Марта 2019
Россия

Подросток открыл стрельбу из пневматики по ученикам школы на Кубани

Подросток открыл стрельбу из пневматики по ученикам школы на Кубани

Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы №10 станицы Ахтанизовская в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что ранения получили пять учеников.

По предварительной информации, стрельбу из пневматического пистолета открыл 14-летний подросток, который учится в этой школе.

При этом РИА Новости со ссылкой на главу Темрюкского района Федора Бабенкова сообщило о ранении четверых школьников.

«Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене… Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрели в ногу второму», — заявил он агентству.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. 

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Автор: Алла Ларионова
#кубань #происшествия #школа #пневматика

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