Подросток открыл стрельбу из пневматики по ученикам школы на Кубани

Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы №10 станицы Ахтанизовская в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что ранения получили пять учеников.

По предварительной информации, стрельбу из пневматического пистолета открыл 14-летний подросток, который учится в этой школе.

При этом РИА Новости со ссылкой на главу Темрюкского района Федора Бабенкова сообщило о ранении четверых школьников.

«Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене… Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрели в ногу второму», — заявил он агентству.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.