Жена журналиста Скачко сообщила, что СБУ проводит обыск у них дома

Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) во вторник пришли с обыском домой к киевскому журналисту Владимиру Скачко, известному своими материалами, отличными от позиции нынешних властей страны.

Об этом сообщает местное интернет-издание «Страна.ua», которое ссылается на супругу журналиста.

«У известного киевского журналиста Владимира Скачко идет обыск. В его квартиру сегодня утром пришли сотрудники СБУ. Скачко известен своими публикациями, которые оппозиционны нынешней украинской власти», - говорится в сообщении.

Подробностей происходящего к настоящему моменту не поступало.

Притеснение журналистов со стороны властей на Украине давно стало нормой. Год назад в Киеве был арестован руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого обвиняют в госизмене. Кроме того, за свою профессиональную деятельность был арестован житомирский журналист Василий Муравицкий.