Посольство РФ в Чехии не оставит без ответа запрет на въезд дипломату

Члену внешнеполитического ведомства РФ, который представлял российскую делегацию и приехал участвовать в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, запретили въезд на территорию Чехии. По мнению России, это проявление враждебного действия, которое не оставят без ответа. Об этом стало известно 5 марта от пресс-секретаря посольства России в Чехии Николая Брякина.

Известно, что представителю российского МИД, который направлялся в Чехию и был членом официальной делегации РФ, не разрешили въехать на чешскую территорию в аэропорту города Прага. Замминистра иностранных дел в Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии посольство сделало представление. Отмечается, что такое поведение - это проявление недружелюбия, которое не останется без должного ответа.

Напомним, ранее СМИ Чехии сообщили о запрете во въезде на территорию их страны представителю российского МИД в связи с соображениями безопасности.