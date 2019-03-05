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13:37   5 Марта 2019
Россия

Посольство РФ в Чехии не оставит без ответа запрет на въезд дипломату

Посольство РФ в Чехии не оставит без ответа запрет на въезд дипломату

Члену внешнеполитического ведомства РФ, который представлял российскую делегацию и приехал участвовать в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, запретили въезд на территорию Чехии. По мнению России, это проявление враждебного действия, которое не оставят без ответа. Об этом стало известно 5 марта от пресс-секретаря посольства России в Чехии Николая Брякина. 

Известно, что представителю российского МИД, который направлялся в Чехию и был членом официальной делегации РФ, не разрешили въехать на чешскую территорию в аэропорту города Прага. Замминистра иностранных дел в Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии посольство сделало представление. Отмечается, что такое поведение - это проявление недружелюбия, которое не останется без должного ответа. 

Напомним, ранее СМИ Чехии сообщили о запрете во въезде на территорию их страны представителю российского МИД в связи с соображениями безопасности. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #чехия #посольство в чехии

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