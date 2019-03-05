МИД РФ назвал целью доклада ОЗХО по Думе оправдание агрессии США

Туманные выводы в докладе ОЗХО по атаке в сирийской Думе говорят о том, что его целью являлось оправдание агрессии США и международной коалиции в отношении Сирии. К таким выводам пришел МИД РФ.

На сайте ведомства появилось сообщение, в котором говорится, что эксперты МУФС сделали слишком обтекаемые выводы о том, что «есть основания полагать», что в городе Дума был применен хлор в качестве химического оружия. Такая формулировка наводит на мысль, не было ли целью доклада оправдание акта агрессии, который совершили 14 апреля прошлого года Штаты, Британия и Франция, тем самым нарушив Устав ООН против суверенитета другой страны.