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12:40   5 Марта 2019
Весь мир

МИД РФ назвал целью доклада ОЗХО по Думе оправдание агрессии США

МИД РФ назвал целью доклада ОЗХО по Думе оправдание агрессии США

Туманные выводы в докладе ОЗХО по атаке в сирийской Думе говорят о том, что его целью являлось оправдание агрессии США и международной коалиции в отношении Сирии. К таким выводам пришел МИД РФ.

На сайте ведомства появилось сообщение, в котором говорится, что эксперты МУФС сделали слишком обтекаемые выводы о том, что «есть основания полагать», что в городе Дума был применен хлор в качестве химического оружия. Такая формулировка наводит на мысль, не было ли целью доклада оправдание акта агрессии, который совершили 14 апреля прошлого года Штаты, Британия и Франция, тем самым нарушив Устав ООН против суверенитета другой страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #дума #мид рф #озхо #химатака

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