Польша хочет построить канал через Балтийскую косу, несмотря на протесты ЕС

Польша планирует строить судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, несмотря на неодобрение проекта Евросоюзом и протесты активистов.Об этом сообщает Reuters.

Балтийская (Вислинская) коса — густо покрытая& лесом полоса земли. Ее протяженность составляет 55 километров, ширина — менее двух километров. Она отделяет прибрежный залив от Балтийского моря. Залив и косу Польша делит с Калининградской областью.

Сейчас суда проходят в залив только через российскую часть косы. Правящая польская партия «Закон и справедливость» считает, что строительство второго собственного канала нужно для нацбезопасности и экономических интересов Польши.

Власти планируют развивать город Эльблонг в крупный порт, сопоставимый по размерам с Гданьском и Щецином.

Стоимость строительства канала оценивается в 900 миллионов злотых (237 миллионов долларов). Работы планируется начать во второй половине текущего года.

При этом представитель Евросоюза заявил, что Польше стоит воздержаться от строительства канала до получения разрешения от Еврокомиссии, поскольку части Вислинской косы — охраняемые территории в соответствии с экологической программой ЕС Natura 2000.