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12:33   5 Марта 2019
Россия

ЦКАД оборудуют рамками для взимания платы

ЦКАД оборудуют рамками для взимания платы

Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области станет первой российской трассой, которую оборудуют рамками для взимания платы, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко 5 марта на пресс-конференции ММПЦ МИА «Россия сегодня».

«Мы планируем при системе ЦКАД механизм свободный поток — не будем строить шлюзы, КПП, будут рамки, которые будут считывать номера», — объяснил он.

В России это первый подобный опыт, когда на контрольно-пропускной арке не будет специализированных пунктов.

ЦКАД, которая получила значение А-113, пройдет по территории Московской области и Новой Москвы. Дорога располагается в 50 километрах от МКАД и параллельна Малому и Большому кольцу. Ее длина — порядка 530 тысяч метров, она соединит Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Планируется, что трасса станет одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры Подмосковья. Строительство ЦКАД стартовало в 2014 году, его разделили на пять этапов.

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Автор: Анна Манц
#автодор #цкад #рамки

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