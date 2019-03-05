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12:44   5 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что лед в отношениях Белоруссии с Европейским союзом еще не растаял. Европейцы, отметил он, «торгуются» даже по мелочам. Слова главы республики приводит Sputnik.

«Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял», — отметил он во вторник в Минске в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с организациями из Европы.

Белорусский лидер напомнил, что «Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер» в отношении страны.

«Ложка дегтя в бочке меда», — заметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что данные меры имеют исключительно символическое значение. ЕС при этом, сказал президент республики, торгуется с Минском по мелочам, уклоняясь от разговора о новом базовом соглашении. Кроме того, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия сторон, заключил политик.

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Автор: Алла Ларионова
#ес #белоруссия #лукашенко

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