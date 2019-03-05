«Автодор» назвал стоимость проезда от Москвы до Петербурга по трассе М-11

Руководитель государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что проезд по скоростной трассе М-11 из Москвы в Петербург обойдется автомобилистам в две тысячи рублей.

Об этом Петушенко рассказал, выступая во вторник на пресс-конференции международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». При этом он пояснил, что в такую сумму поездка по М-11 обойдется в случае оплаты наличными деньгами в будний день.

«Если будете давать деньги, то это будет стоить до двух тысяч рублей», - заявил глава «Автодора», отметив, что эту цифру можно сократить, используя транспондеры и другие программы лояльности.

Напомним: новую скоростную автодорогу М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга, протяженность которой составит 669 километров, планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Она свяжет Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг Петербурга.