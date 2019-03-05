Минфин РФ закупит валюту на 310 миллиардов рублей

Министерство финансов России, выполняя бюджетное правило, приобретет валюту на 310 миллиардов рублей. Об этом сказано в документе на сайте ведомства. Так, каждый день ведомство будет закупать валюту на 15,5 миллиардов рублей (с 7 марта по 4 апреля).

Дополнительные нефтегазовые доходы в российском бюджете в связи с превышением почти сформированной цены на нефть над базовым уровнем ожидается выше 268 миллиардов рублей.

Согласно бюджетному правилу, Минфин каждый месяц приобретает валюту на допдоходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель. Эта валюта отправляется Минфином в резерв. Центральный банк выступает в качестве агента Минфина, выходя с ведомством на открытый рынок.

В августе прошлого года ЦБ перестал практиковать эту систему в связи с волатильностью на рынке и резким ослаблением рубля из-за санкций США. В результате Минфин начал закупать валюту прямо у ЦБ и не совершал эквивалентные сделки на внутреннем рынке.

В январе этого года ЦБ начал работать на валютном рынке, а в начале февраля восстановил закупки валюты для Минфина, которые были отложены в прошлом году.