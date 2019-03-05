Россия создаст современные военные спутники-разведчики

Глава Минобороны Сергей Шойгу считает, что в России должны появиться новые военные космические аппараты. Опытно-конструкторские работы на этот счет уже ведутся.

Министр подчеркнул, что задача отечественных специалистов состоит в том, чтобы спроектировать новые спутники, которые смогут предоставлять максимально точные разведывательные и картографические данные.

«С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», — отметил он.

Глава ведомства напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли нуждаются в серьезном увеличении возможностей спутниковой группировки страны. В этой связи оборонное ведомство активно ведет технологическое переоснащение космических аппаратов военного назначения.