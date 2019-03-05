Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

 Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

Путин 5 марта встретится с главой ВТБ
Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

 Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко
Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

 Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом
Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

 Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

Путин 5 марта встретится с главой ВТБ
Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

 Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко
Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

 Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом
12:14   5 Марта 2019
Россия

Россия создаст современные военные спутники-разведчики

Россия создаст современные военные спутники-разведчики

Глава Минобороны Сергей Шойгу считает, что в России должны появиться новые военные космические аппараты. Опытно-конструкторские работы на этот счет уже ведутся.

Министр подчеркнул, что задача отечественных специалистов состоит в том, чтобы спроектировать новые спутники, которые смогут предоставлять максимально точные разведывательные и картографические данные. 

«С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», — отметил он.

Глава ведомства напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли нуждаются в серьезном увеличении возможностей спутниковой группировки страны. В этой связи оборонное ведомство активно ведет технологическое переоснащение космических аппаратов военного назначения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #шойгу #армия и опк #спутники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...