Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

 Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

Путин 5 марта встретится с главой ВТБ
Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

 Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко
Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

 Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом
Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

Песков заявил, что Россия заинтересована в переходе на рубль в расчетах с Белоруссией

 Путин 5 марта встретится с главой ВТБ

Путин 5 марта встретится с главой ВТБ
Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

Лукашенко не чувствует потепления между Минском и Евросоюзом

 Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко

Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять — Лукашенко
Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

Москва надеется, что оппозиция САР поможет создать конституционный комитет

 Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом

Первый в мире эксперимент по биопечати на МКС завершился успехом
12:11   5 Марта 2019
Россия

Шойгу поблагодарил работающих в Минобороны женщин

Шойгу поблагодарил работающих в Минобороны женщин

Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в преддверии Международного женского дня поблагодарил женщин, которые работают в ведомстве, за службу.

Он отметил, что на сегодняшний день в российской армии проходят службу множество женщин, которые имеют глубоко патриотичную жизненную позицию в отношении страны и работы. Также министр подчеркнул, что они очень активны и достойны.

«Традиционно в преддверии большого праздника весны 8 марта хотел бы от всей души поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным днем», — сказал генерал.

Шойгу поблагодарил работающих в Минобороны женщин

Шойгу указал, что добрые слова хотелось бы говорить не только в праздник, а всегда, «что, собственно, мы с вами и делаем». Он напомнил, что в прошлом году более 80 женщин оборонного ведомства получили государственные награды, еще более семи тысяч девушек наградили от министерства обороны.

«Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут», — подытожил военный.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минобороны #шойгу #женщины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...