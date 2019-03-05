Шойгу поблагодарил работающих в Минобороны женщин
Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в преддверии Международного женского дня поблагодарил женщин, которые работают в ведомстве, за службу.
Он отметил, что на сегодняшний день в российской армии проходят службу множество женщин, которые имеют глубоко патриотичную жизненную позицию в отношении страны и работы. Также министр подчеркнул, что они очень активны и достойны.
«Традиционно в преддверии большого праздника весны 8 марта хотел бы от всей души поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным днем», — сказал генерал.
Шойгу указал, что добрые слова хотелось бы говорить не только в праздник, а всегда, «что, собственно, мы с вами и делаем». Он напомнил, что в прошлом году более 80 женщин оборонного ведомства получили государственные награды, еще более семи тысяч девушек наградили от министерства обороны.
«Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут», — подытожил военный.