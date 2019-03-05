РФ ищет заказчиков ракетных двигателей в Аргентине, Индии и Турции

Представители НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, на базе которого в РФ формируют холдинг ракетного двигателестроения, пообщались с потенциальными заказчиками из Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Индии и Турции. По информации предприятия, также переговоры велись с S7 Космические транспортные системы.

НПО «Энергомаш» изготавливало двигатели РД-191, которые используют на ракете «Ангара», для ракеты KSLV-1. С Бразилией не первый год обсуждают сотрудничество по развитию космодрома Алькантар. В январе «Роскосмос» представил индийской делегации возможности в разработке жидкостных ракетных. РФ помогала Индии разработать кислородно-водородный двигатель для разгонного блока. С S7 КТС НПО «Энергомаш обсуждает поставки двигателей РД-171М для ракет «Зенит» и разработки РД-171МВ для ракет «Союз-5».

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО «Энергомаш» Дмитрий Пахомов во вторник, 5 марта, подвел итоги 2018 года и рассказал об основных технологических трендах, которые сохранятся на мировом космическом рынке до 2030 года. По его словам, снизится стоимость разработки новых ракет-носителей и цена пусковых услуг. Мировой космический рынок станет более доступным за счет расширения сегмента спутниковой связи и геоинформационных услуг.